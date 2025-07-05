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حماس تطالب الأمم المتحدة بمغادرة مربع الإدانة لجرائم الحرب في غزة

05 يوليو 2025 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجازر اليومية المستمرة في كافة مناطق قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء منذ فجر اليوم جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأحياء السكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء ونقاط انتظار المساعدات.

واعتبرت "حماس"، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أن استمرار الاحتلال بارتكاب المجازر اليومية هو "إمعان في حرب الإبادة التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو".

ودعت الحركة، الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة ومؤسساتها، "لمغادرة مربع الإدانة إلى التحرك الفاعل لوقف جرائم الحرب الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء منذ واحد وعشرين شهرًا، من مجازر وتجويع وتدمير لكافة مقومات الحياة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت هذه الحرب نحو 193 ألف فلسطيني شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جرائم حرب #حرب الإبادة

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