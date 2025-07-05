ليلةٌ دامية وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 638

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 638 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية 62 شهيداً، وأكثر من 300 اصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 714 شهداء وأكثر من 4,837 اصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات ارتفعت منذ 18 مارس/ آذار الماضي إلى 6710 شهداء، و 23584 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 57 ألفًا و 268 شهيدًا، بالإضافة لـ 135 ألفًا و 625 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 600 فلسطينيا استشهدوا خلال عمليات توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر مايو/ أيار الماضي، بينهم 509 استشهدوا قرب مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.



ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي، غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الطبيب موسى حمدان خفاجة، فجر اليوم مع عدد من أفراد عائلته، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين قرب شارع مسجد حُنين مقابل استراحة الأهرام شمال غرب خان يونس.

واستهدف الاحتلال فجر اليوم مدرسة الشافعي في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما أُصيب عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال منطقة الزرقاء شرقي مدينة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.

وقال الدفاع المدني، إنَّ طواقمه تمكنت من إنقاذ وإخلاء 11 اصابة من بينهم أطفال، تم التعامل معهم ميدانياً بعد استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة (الزيناتي) بالشيخ رضوان، فيما وصل مستشفيات غزة 3 شهداء من العائلة حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين