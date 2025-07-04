الاحتلال يُعلن مقتل جندي في معارك شمال غزَّة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل جندي "إسرائيلي" في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنَّ الجندي "يائير إلياهو" مهندس قتالي في اللواء الشمالي، قتل في معارك المقاومة شمال قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة، أنّ مركبة هندسية "باقر" سقطت في حفرة عميقة جداً عند الساعة الثالثة فجراً، "ولم يتمكن من رؤيتها بسبب الظلام".

وأشارت الإذاعة إلى اصطدام الحفارة -إثر السقوط- بمركبة هندسية أخرى كانت تعمل بالقرب منها، ما أسفر عن مقتل الجندي الذي كان يقود المركبة الثانية التي تعرضت للاصطدام.

وبمقتل إلياهو، يرتفع عدد قتلى الاحتلال إلى 882 جندياً وضابطاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حوادث عملياتية او بنيران صديقة، فيما بلغ عدد المصابين منذ بداية الحرب 6 آلاف و32 ضابطاً وجندياً من بينهم ألفين و743 منذ الاجتياح البري للقطاع.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين