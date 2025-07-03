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وزارة الصحة بغزة تفتح باب التسجيل للمتضررين من فقدان البصر جراء الحرب

03 يوليو 2025 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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وزارة الصحة بغزة تفتح باب التسجيل للمتضررين من فقدان البصر جراء الحرب

أعلنت إدارة مستشفى العيون التابع لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن فتح باب التسجيل للمرضى الذين تعرضوا لفقدان البصر الكلي أو الجزئي جراء الحرب الأخيرة على القطاع.

تهدف هذه المبادرة إلى حصر أعداد المتضررين لتقديم المساعدات الطبية وبرامج الدعم المستقبلية لهم.

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خطوات التسجيل للمتضررين من فقدان البصر:

للتسجيل، يرجى اتباع الخطوات التالية بدقة عبر نموذج التسجيل المتاح:

 - الوصول إلى النموذج: يمكن الوصول إلى نموذج التسجيل من خلال الرابط المباشر، اضغط هنا

أو عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بمستشفى العيون الحكومي - غزة، أو بمسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق في الصورة أدناه .

خطوات التسجيل لحصر للمتضررين من فقدان البصر، كالأتي:

 إدخال البيانات الشخصية الأساسية:

- الاسم رباعي: (مطلوب)

- رقم الهوية: (مطلوب)

- الجوال: (مطلوب)

- تحديد العمر: (مطلوب) اختر الفئة العمرية التي تنتمي إليها:

- أقل من 18 سنة

- 18 - 40 سنة

- 41 - 60 سنة

- أكثر من 60 سنة

- تحديد المنطقة الجغرافية (مكان السكن الحالي): (مطلوب) اختر منطقتك:

- شمال غزة

- غزة

- الوسطى

- خانيونس

- رفح

 تحديد المستوى التعليمي: (مطلوب) اختر مستواك التعليمي:
   - أمي

- ابتدائي

- إعدادي

- ثانوي

- جامعي

- دراسات عليا

ملاحظات هامة:

- الأسئلة المشار إليها بعلامة النجمة (*) هي حقول مطلوبة ويجب إدخال البيانات فيها لإتمام عملية التسجيل.

تؤكد وزارة الصحة على أهمية تسجيل كافة الحالات المتضررة لضمان وصول الدعم والرعاية اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الصحة #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

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