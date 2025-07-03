مجازر دامية وقصفٌ لا يتوقَّف.. أبرز تطورات حربُ الإبادة الجماعيَّة في غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 636 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,572 شهيدًا و 23,132 إصابة.

وذكرت، أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 شهيدًا، وأكثر من 49 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 652 شهيدًا وأكثر من 4,537 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,130 شهيدًا و 135,173 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية، بوصول 7 شهداء و30 إصابة إلى مستشفى الصليب الأحمر جراء استهداف منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

فيما ارتقى شهداء وأُصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين محيط دوار حلاوة في جباليا البلد شمالي القطاع.

وارتقى 11 شهيدًا وأُصيب آخرون؛ جراء قصف الاحتلال مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 10 شهداء في قصفالاحتلال منتظري المساعدات وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وارتقى 10 مواطنين -في حصيلةٍ أولية- بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وألقت طائرة مسيرة "كواد كابتر" قنبلة في محيط مستشفى يافا بدير البلح وسط قطاع غزة، فيما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب رعاية جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشيخ بلال أبو عاصي وزوجته وأطفاله في قصف الاحتلال خيمة نازحين قرب مسجد العقاد بمواصي خانيونس، ليلة أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين