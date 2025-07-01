بلدية غزة: حجم الدَّمار في الطُّرقات يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة تأهيلها وفتحها أمام المواطنين

أعلنت بلدية غزة، عن تعرض شبكة الطرق والشوارع في المدينة لأضرار جسيمة، نتيجة العدوان وحرب الإبادة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّها على قطاع غزة لليوم الـ 634 على التوالي.

وأوضحت البلدية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن طول شبكة الطرق في المدينة يبلغ نحو 900 كيلومتر، موزعة على 3659 شارعاً، وتشمل الشوارع الرئيسة والفرعية والممرات، وتخدم أكثر من مليون نسمة من سكان المدينة والمناطق المجاورة، إضافة إلى نحو 50 ألف مركبة تستخدم طرق المدينة يومياً.

وأشارت إلى أنَّ نسبة الأضرار الكلية في شبكة الطرق وصلت إلى نحو 42%، في حين بلغت الأضرار الجزئية قرابة 14%، بينما سجلت الأضرار الطفيفة ما نسبته 38%.

وأكدت، أن حجم الدمار أدى إلى إغلاق العديد من الطرق، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً خلال العام الجاري لإعادة تأهيلها وفتحها أمام حركة المواطنين والمركبات، وضمان انسيابية التنقل والوصول إلى مختلف مناطق المدينة.

ودعت البلدية، جميع الجهات المعنية والمؤسسات المانحة إلى المساهمة في تلبية احتياجاتها الطارئة لإصلاح شبكة الطرق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين