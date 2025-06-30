منتدى الإعلاميين يستنكر الصمت الدولي تجاه استهداف الصحفيين في غزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي إسماعيل أبو حطب، الذي ارتقى شهيدًا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت استراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما أعلن المنتدى، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، عن إصابة الصحفية بيان أبو سلطان في ذات الغارة، بينما أُصيب الصحفي محمد سكيك في وقت سابق نتيجة قصف استهدف مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الطواقم الإعلامية العاملة في الميدان.

وأكد المنتدى أن استمرار استهداف الصحفيين يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تكفل حماية الصحفيين، وتؤمّن لهم حرية العمل في مناطق النزاع.

وأعرب منتدى الإعلاميين عن استنكاره الشديد للصمت الدولي والعجز الأممي في اتخاذ خطوات فعلية لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في نقل الحقيقة إلى العالم، مشددًا على أن هذا الصمت يمثل غطاءً ضمنيًا للجرائم المتواصلة بحق الإعلاميين.

وطالب المنتدى المؤسسات الدولية المعنية بحرية الإعلام، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل العاجل لحماية الصحفيين في غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة.