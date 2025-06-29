الاحتلال يفجر منزلًا في جنين واقتحامات تطال العديد من مدن الضفة

شهدت الضفة الغربية المحتلة، مساء السبت وفجر الأحد، تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا تمثل في تفجير منازل واقتحام عدة مدن ومخيمات، في وقت تواصلت فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط تحذيرات من تفجر الأوضاع الميدانية نتيجة تصاعد جرائم الاحتلال.

ففي مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة، فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل، تزامنًا مع تصاعد كثيف للدخان ودوي انفجارات سُمعت في أرجاء المدينة، بحسب شهود عيان.

وواصلت جرافات الاحتلال أعمال الهدم في المخيم، ضمن خطة معلنة منذ 9 يونيو الجاري تقضي بهدم نحو 95 منزلًا، وقد سبق أن دُمّرت عدة منازل في الأسابيع الماضية.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة طالت بلدات عدة في الضفة. ففي شمال شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ترمسعيا وكفر مالك، بعد أيام فقط من استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين في هجوم شنّه مستوطنون وجنود الاحتلال على كفر مالك.

كما كان الطفل عمار معتز حمايل (13 عامًا) قد استشهد في 23 يونيو متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قرب البلدة ذاتها.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عنبتا وبلعا وعتيل ودير الغصون، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش، واعتلى الجنود أسطح عدد من المباني، إضافة إلى نصب حواجز طيّارة في محيط دواري السفير وشويكة، ما تسبب في تعطيل حركة السكان، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيم بلاطة وعسكر شرق المدينة. وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الجيبات وجرافة عسكرية اقتحمت المخيم، وشرعت بأعمال تخريب لصرح الشهداء، ما أسفر عن اندلاع مواجهات، دون لم يبلغ عن اعتقالات، أو اصابات.

أما جنوبًا، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيّم الفوّار ومخيّم العروب في محافظة الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين، دون وقوع إصابات، بحسب مصادر محلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الهجمات الإسرائيلية ومستوطنيه على قرى ومخيمات الضفة الغربية، ما يزيد من حدة التوتر الميداني ويعزز المخاوف من انفجار شامل، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال واستهدافه الممنهج للمدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين