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جمعية الجليل تطلق برنامجًا إغاثيًا عاجلاً لدعم الأسر المحتاجة في غزة: سارع بالتسجيل!

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جمعية الجليل تطلق برنامجًا إغاثيًا عاجلاً لدعم الأسر المحتاجة في غزة: سارع بالتسجيل!

28 يونيو 2025 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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جمعية الجليل تطلق برنامجًا إغاثيًا عاجلاً لدعم الأسر المحتاجة في غزة: سارع بالتسجيل!

تعلن جمعية الجليل للتنمية والتطوير عن فتح باب التسجيل في برنامجها الإغاثي الجديد الموجه للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود في قطاع غزة.

يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدات إنسانية وغذائية عاجلة للأسر الأكثر تضررًا، وذلك في ظل حرب الإبادة الجماعية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

أهداف البرنامج والفئات المستهدفة

يركز البرنامج على دعم الفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز صمود الأسر المتضررة من خلال تقديم مساعدات عينية أو غذائية بناءً على الأولوية والاحتياج. تشمل الفئات المستهدفة ما يلي:

 - الأسر ذات الدخل المحدود أو بدون دخل.

 - العائلات التي تعاني من ظروف معيشية صعبة.

 - ذوو الاحتياجات الخاصة والأسر التي تعيل مرضى.

خطوات التسجيل في برنامج مساعدات جمعية الجليل للتنمية والتطوير

للتسجيل في البرنامج الإغاثي، يرجى تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال الرابط المباشر. سيتطلب منك النموذج تقديم المعلومات الأساسية التالية:

 - الاسم رباعي

 - رقم الهوية

 - عدد أفراد الأسرة

 - العنوان الحالي بالتفصيل (مع تحديد المنطقة: غزة، الوسطى، الجنوب، الشمال، أو أخرى)

- رقم الجوال ورقم جوال بديل

- الحالة الاجتماعية (أعزب، متزوج/ة، أرمل/ة، مطلق/ة)

- نوع المساعدة المطلوبة (غذائية، مالية، علاجية، نفسية، أو أخرى)

تعهد هام: سيتطلب منك النموذج التعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة، والموافقة على استخدام البيانات لتقييم طلبك.

رابط التسجيل المباشر

للتسجيل في البرنامج الإغاثي لجمعية الجليل للتنمية والتطوير، يرجى الضغط هنا: رابط التسجيل اضغط هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #جمعية الجليل

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