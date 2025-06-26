المكتب الحكومي: الاحتلال يروّج أكاذيب بخصوص المساعدات لتبرير استمرار التَّجويع وهندسة الفوضى

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يروِّج لادعاءات كاذبة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال المجرم "نتنياهو" ووزير حربه "كاتس" حول مزاعم سيطرة الحكومة وحماس على المساعدات شمال قطاع غزة.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه المزاعم المفبركة هدفها شرعنة استمرار الحصار والتجويع ومنع دخول الإغاثة الإنسانية لليوم الـ118 على التوالي.

وأوضح للرأي العام أن العائلات والعشائر الفلسطينية هي التي قامت بتأمين قوافل المساعدات شمال القطاع، دون أي تدخل من الحكومة الفلسطينية أو الفصائل، في موقف شعبي منهم، لتوفير فتات الغذاء لمئات آلاف المجوّعين من المدنيين.

وشدد المكتب الحكومي على أنَّ هذه الأكاذيب الرخيصة تكشف أن الاحتلال يواصل "هندسة الفوضى" ونشر الافتراءات لخلق مبررات واهية للاستمرار في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، في جريمة مكتملة الأركان ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني مجوّع في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين