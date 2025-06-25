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39 ألف طلب تعويض عن أضرار مادية مباشرة في المدن المحتلة

25 يونيو 2025 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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39 ألف طلب تعويض عن أضرار مادية مباشرة في المدن المحتلة

كشف صندوق التعويضات في سلطة الضرائب التابعة للاحتلال أنه تلقَّى نحو 39 ألف طلب للتعويض عن أضرار مادية مباشرة، جراء سقوط صواريخ إيرانية داخل المدن المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه حتى اليوم، تلقى صندوق التعويضات حوالي 38 ألفا و700 طلب تعويض منذ بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية في 13 حزيران/ يونيو الجاري.

وأشار صندوق التعويضات إلى أن بين تلك الطلبات 30 ألفا و809 طلبات تعويض عن أضرار لحقت بمبان مباشرة، و3713 طلبا عن أضرار بمركبات، و4085 طلبا عن أضرار بمعدات وغيرها.

وتابعت الصحيفة العبرية: "هناك تقديرات بتضرر آلاف المباني الأخرى، ولم تُقدَّم أي طلبات تعويض عنها حتى الآن".

وأضافت، أنَّ 65% من طلبات التعويض منذ بداية الحرب مع إيران من منطقة "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

ومن جانبه، أفاد الموقع الإلكتروني "بحديري حريديم" العبري، بأن أكثر من 24 ألفا و932 طلبا تم تقديمها في مدينة تل أبيب (وسط) وحدها، تليها مدينة أشكلون (عسقلان/ جنوب) 10 آلاف و793 طلبا.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال أن حصيلة القتلى جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية على مدار 12 يومًا ارتفعت إلى 28 قتيلًا من المستوطنين، بينما بلغ عدد المصابين 3238، بينهم 23 إصابة وصفت بالخطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف إيران على إسرائيل

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