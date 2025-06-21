قائد أركان القسام لرئيس القوات اليمنية: دفعتم ثمناً يليق بالكبار نصرة لغزة

وجّه قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، رسالة تقدير إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية، مثمّناً مواقف اليمن المشرفة ودعمه المتواصل للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال قائد أركان القسام في رده على رسالة سابقة لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية، إن "الرسالة الكريمة التي وصلتنا منكم، والمفعمة بالأخوة الصادقة والنخوة والشهامة العربية اليمانية، كان لها بالغ الأثر والتقدير، خاصة أنها جاءت مقرونة بمواقفكم العملية وبطولاتكم الفذة التي أثبتها رجال اليمن في ميادين المواجهة".

وأضاف: "نبرق بالتحية لقائدكم السيد عبد الملك الحوثي، وللقوات المسلحة اليمنية، ولشعب اليمن الشقيق، الذي أثبت حضوره الثابت والمشرّف في ساحات النصرة والإسناد".

وأكد قائد أركان القسام التزام المقاومة الفلسطينية بمواصلة الطريق، قائلاً: "نحن على العهد، ولن يضرنا من خذلنا، ولا ما أصابنا، حتى يأتي وعد الله"، مشدداً على أن مواقف اليمن ستظل علامة مضيئة في التاريخ العربي والإسلامي.

ووصف الموقف اليمني بـ"البطولي العظيم"، قائلاً إنه "سيُسجّل في صفحات المجد بحروف من نور، لما قدّمه اليمن من تضحيات جسيمة وإسناد فعليّ عسكري وشعبي غير مسبوق لنصرة غزة".

وتابع: "من قبل التاريخ وبعده، لن يضيع الله جهادكم وإيمانكم، وأنتم الصامدون كالجبال في وجه قوى الطغيان، وقد دفعتم ثمناً يليق بالكبار من أجل نصرة إخوتكم في فلسطين، وكنتم أبرز ساحات الأمة تقدّماً في القتال والمواجهة والدعم الشعبي والميداني".

تأتي هذه الرسالة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ومشاركة فاعلة من القوات اليمنية في عمليات استهدفت مصالح إسرائيلية دعماً للمقاومة، إلى جانب تنظيم فعاليات شعبية ضخمة للتضامن مع الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين