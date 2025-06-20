وسط الجوع والإبادة.. جيش الاحتلال يُنذر بإخلاء أحياء في مدينة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

في تصعيد جديد ضمن الحرب المستمرة على قطاع غزة، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، إنذارًا للفلسطينيين بإخلاء مناطق في البلدة القديمة وحي التفاح بمدينة غزة "فورًا"، تمهيدًا لهجوم واسع النطاق.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، إن الإنذار يشمل سكان "البلوكات 606، 607، 719، و720"، مطالبًا السكان بالتوجه غربًا نحو ما سماها "المآوي المعروفة"، مهددًا بشن ضربات "قوية" على ما زعم أنها "مواقع لإطلاق صواريخ".

وتأتي هذه التهديدات في ظل عمليات تهجير قسري متواصلة، تُنفذها إسرائيل في إطار حرب إبادة جماعية مدعومة أمريكيًا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن 11 ألف مفقود.

ويعيش القطاع المحاصر منذ 18 عامًا على وقع كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني نحو 1.5 مليون نازح من انعدام المأوى، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية، واستمرار المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.