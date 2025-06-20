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الإبادة في يومها الـ 623.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال الدَّامية بحقِّ المُجوَّعين في غزَّة

20 يونيو 2025 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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الإبادة في يومها الـ 623.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال الدَّامية بحقِّ المُجوَّعين في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 623 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، أنّ حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,401 شهيد، 18,060 إصابة، فيما أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55,706 شهداء و 130,101 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 25 شهيدًا وأُصيب أكثر من 120 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على مئات المواطنين أثناء انتظارهم استلام المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بقصفه منزلًأ لعائلة عياش في منطقة المعسكر  غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 11 شهيدًا وإصابة آخرين.

كما رتقى 3 شهداء جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "قنيطة" وسط مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في مخيم البريج وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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