الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 622.. مجزرةٌ دامية بحقِّ المُجوَّعين وقصفٌ متواصل على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 622 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,334 شهيدًا، 17,839 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,637 شهيدًا و 129,880 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق المجوّعين خلال انتظارهم للحصول على المساعدات قرب حاجز نتساريم، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 16 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب، ارتقوا، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب نتساريم وسط قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً مقابل مطعم شعفوط في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما واصل عمليات النسف لمنازل المواطنين شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء من منطقة معن في خانيونس جنوب قطاع غزة، ونقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.

المصدر / فلسطين أون لاين