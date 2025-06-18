الاحتلال يحول طفلةً فلسطينيَّةً للاعتقال الإداريِّ دون تهمة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق الطفلة هناء هيثم إسماعيل حمّاد (17 عامًا) من منطقة الخليل، ليرتفع بذلك عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى 10 من بين 41 أسيرة محتجزة في سجون الاحتلال.

وذكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة حمّاد بتاريخ 9 حزيران/يونيو الجاري، بعد مداهمة منزل عائلتها في مخيم "العروب"، حيث تعرضت خلال عملية الاعتقال، ووالدتها التي احتجزت معها مؤقتًا، لعمليات تحقيق ميدانية ومعاملة قاسية، قبل الإفراج عن والدتها لاحقًا.

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ بدء الحرب، حيث بلغ حتى مطلع حزيران/يونيو الجاري 3 آلاف و 562 معتقلا، بينهم نحو 95 قاصرًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأضاف أن الاعتقال الإداري بات يشمل فئات متعددة من المجتمع الفلسطيني، من نساء وأطفال ونشطاء سياسيين واجتماعيين، وسط إصدار ما لا يقل عن 400 أمر اعتقال إداري خلال أسبوع واحد فقط، ضمن الآلاف من الأوامر الصادرة منذ بدء التصعيد.

وأكدت الهيئة والنادي أن محاكم الاحتلال بمختلف درجاتها تواصل دورها في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري عبر إجراءات وصفها البيان بـ"الشكلية"، دون تقديم لوائح اتهام أو محاكمات عادلة، تنفيذًا لتعليمات جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن سياسة الاعتقال الإداري شهدت تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، إذ واجهها الأسرى بعدة وسائل احتجاجية أبرزها الإضرابات الفردية عن الطعام، ومقاطعة جلسات المحاكم، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت تعزيز هذه السياسة عبر أدوات جديدة.

يُذكر أن ثمانية معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بين 72 أسيرًا ارتقوا خلال الفترة ذاتها، بحسب إحصائيات الهيئة ونادي الأسير.