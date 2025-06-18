"كتائب القسَّام" تعلن قنص جنديّ إسرائيليّ شرق خان يونس

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، عن قنص جندي عسكري "إسرائيلي" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال عملية مشتركة مع "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء، "في عملية مشتركة.. تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من قنص جندي صهيوني وقتله على الفور في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأضافت الكتائب أن مقاتليها "رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية للإخلاء"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام،، عن دك جنود الاحتلال شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسَّام في بلاغ عسكري، اليوم الأربعاء، إنّ مجاهديها تمكنوا أمس الثلاثاء من دك تجمع لجيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي بعدد من قذائف الهاون واستهداف موقع مارس العسكري شرق مدينة خانيونس برشقة صاروخية.

وأمس الثلاثاء، أفادت منصات عبرية بتعرض جنود الاحتلال لحادث خطير في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة جنديين "إسرائيليين" بجروح خطيرة ومتوسطة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.