إسبانيا تدعو لحظر تسليح (إسرائيل) واستئناف المفاوضات مع إيران

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعت إسبانيا إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل طوال فترة الحرب في غزة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة مع "بلومبرغ": "نحن، الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل على مستوى العالم"، مشددا على أنه "يجب أن نفرض، نحن الأوروبيون، حظرا على تصدير الأسلحة، وألا نبيع أسلحة لإسرائيل ما دامت هذه الحرب مستمرة".

وأضاف: "على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بطريقة مشابهة لما فعله بعد بدء الحرب على أوكرانيا عام 2022، في محاولة جادة لدفع جهود السلام إلى الأمام".

كما أعرب الوزير عن أسفه لعدم وجود أي مؤشرات على خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران، ودعا إلى استئناف الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي.

يذكر أنه في مايو الماضي، صدق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

وفي الشهر نفسه، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.