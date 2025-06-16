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على الهواء مباشرة.. لحظة قصف الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني (شاهد)

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بالفيديو على الهواء مباشرة.. لحظة قصف الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني (شاهد)

16 يونيو 2025 . الساعة 18:48 بتوقيت القدس
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على الهواء مباشرة.. لحظة قصف الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني
متابعة/ فلسطين أون لاين

استهدفت غارة إسرائيلية مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بعد دقائق من تهديد أطلقه وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الكيان الصهيوني استهدف أحد مبانيها بغارة وُصفت بالوحشية، في محاولة لإسكات صوت الشعب الإيراني من خلال قصف القناة الإخبارية الوطنية.

واعتبرت الهيئة أن هذا الهجوم يمثل اعتداءً مباشراً على الإعلام الحر، ويأتي ضمن محاولات متواصلة لحجب الحقيقة ومنع نقل الأحداث الجارية إلى الرأي العام.

وكان كاتس قد صرّح في وقت سابق بأن "القناة الإعلامية الإيرانية، التي تُروّج للدعاية والتحريض، في طريقها إلى الاختفاء"، مشيرًا إلى أن "إجلاء السكان المجاورين قد بدأ بالفعل".

وأظهر مقطع مصوَّر لحظة تعرُّض المبنى لهزة عنيفة، بينما كانت إحدى المذيعات على الهواء مباشرة خلال تغطية الأحداث العسكرية الجارية بين إيران وإسرائيل.

وبعد دقائق، تمكنت شبكة الأخبار الإيرانية العودة إلى البث المباشر، رغم الاستهداف الإسرائيلي، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بارتقاء عدد من الموظفي بالتلفزيون الإيراني، وأكدت إعادة بث قناة خبر الإيرانية بعد دقائق من تعرضها للقصف الإسرائيلي.

 

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#إيران #طهران

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