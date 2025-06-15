تجمع عائلات حي الزيتون يعلن رفع الغطاء عن الخارجين عن القانون

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن تجمع عائلات حي الزيتون بمدينة غزة، رفع الغطاء العائلي بشكل كامل عن كل من يثبت تورطه في أعمال بلطجة أو اعتداء على المواطنين أو قطع للطرق، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات تهدد السلم الأهلي وتسيء لأخلاق الحي وأهله.

وقال التجمع في بيان صحافي، مساء اليوم الأحد، "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يشوّه وجه حيّنا الكريم أو يُرهب الآمنين أو يعتدي على الكرامات والممتلكات"، مشدداً على أن الأمن حق جماعي لا يحق لأحد العبث به أو مصادرته.

وطالب التجمع الجهات الأمنية والقانونية المختصة بملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في زعزعة الاستقرار، رافضًا أي محاولات للتدخل العشائري أو المجتمعي التي تعيق العدالة أو تسعى لحماية المعتدين.

ووجّه التجمع نداءً لكافة مخاتير ووجهاء وأعيان الحي للوقوف صفًا واحدًا في وجه الفساد والفوضى، قائلاً: "لا مكان للمعتدين بيننا، ولا غطاء لفاسد أو مفسد مهما كان اسمه أو نسبه".

وشدد البيان، أن هيبة الحي وأمنه أولوية لا مساومة عليها، مؤكدًا أن من يصر على تكرار هذه الأفعال "لن يجد بيننا مأوى ولا سند، وسنكون أول من يسلّمه للعدالة".

المصدر / فلسطين أون لاين