جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في معارك مع المقاومة بغزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جندي من قواته خلال معارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل رقيب اول (احتياط) نوعام شيمش، 21 عاماً، وهو قائد فصيلة في كتيبة شمشون (92)، لواء كفير،حيث قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس إن جنديًا قتل وإصابة آخر بجروح حرجة جدا في حدث أمني بغزة.

والأربعاء الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال اشتباكين منفصلين مع مقاومين بخانيونس جنوب قطاع غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ضابطًا أصيب "بنيران صديقة" في رفح.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس السبت، عن تنفيذ كمين مركّب استهدف قوات وآليات إسرائيلية في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن مقاتليها تمكّنوا من استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين باستخدام عبوتين ناسفتين من نوع "شواظ" و"عبوة العمل الفدائي"، وذلك من النقطة الصفر.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم لـ 616 تواليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين