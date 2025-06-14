سرايا القدس والقسام تقصفان قوات الاحتلال شرقي خان يونس

أعلنت "سرايا القدس"؛ الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم السبت، عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق شرقي مدينة خا ن يونس، جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون، واستهدفت مقر قيادة عسكري.

وقالت "سرايا القدس" في بلاغات عسكرية، إنها قصفت بـ "وابل" من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في منطقة قديح شرق مدينة خانيونس.

ونوهت "السرايا" إلى أنها استهدفت بعدد من قذائف الهاون الثقيل، مقر قيادة وسيطرة تابع لقوات الاحتلال، في موقع السناطي المستحدث شرق مدينة خانيونس.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن قصف كيبوتس "نيريم" شرقي خان يونس بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم لـ 616 تواليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين