تنسيقية العمل المشترك: الطَّوق الأمني والعسكري على مخيم "قافلة الصمود" لا يزال قائمًا قرب بوابة سرت

قالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، إنَّ شبكة الإنترنت تتعرَّض للتشويش والحجب في دائرة نصف قطرها 50 كلم قرب بوابة سرت – ليبيا، منذ مساء الخميس 12 يونيو 2025.

وأوضحت التنسيقية في بيان صحفي، اليوم السبت، أنَّ الطَّوق الأمني والعسكري على مخيم قافلة الصمود لا يزال قائماً، مع استمرار منع الدخول والخروج منه، مشيرةً إلى أنَّ التشديد مستمر على إدخال المواد الغذائية واللوجستية إلى المخيم.

وأضافت " لم يتمكن رفاق القافلة من التواصل معنا، رغم أن الاجتماع الرسمي كان مقرراً مساء 13 يونيو 2025 مع مسؤولي شرق ليبيا".

وطالبت السُّلطات الليبية برفع الطوق والسماح بإدخال المواد الأساسية للتخفيف من معاناة المتواجدين بالمخيم.

كما طالبت برفع التشويش عن شبكة الاتصالات لضمان تواصل العائلات مع ذويهم، وتسهيل الاتصال مع هيئة القافلة.

وأكدت التنسيقية أن التصريحات الرسمية باسم القافلة تصدر فقط عن المتحدثين المعتمدين.

وختمت التنسيقية بيانها بالقول "نأمل أن يستمر مسار التفاوض في أجواء هادئة وأخوية كما عبّرت عنه بيانات وزارتي الداخلية والخارجية الليبيتين".

المصدر / فلسطين أون لاين