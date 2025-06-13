صاروخ من اليمن يُربك "إسرائيل": هروب نحو الملاجئ وتعطيل الملاحة الجوية

متابعة/ فلسطين أون لاين

فرّ مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية، ما أدى إلى تعطيل مؤقت لحركة الطيران في مطار "بن غوريون" وسط "تل أبيب".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد صاروخًا باليستيًا أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أن سلاح الجو حاول اعتراضه، لكنه عاد لاحقًا ليؤكد أنه لم يعترض الصاروخ بعد تحديد سقوطه في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الرسمية العبرية بأن صافرات الإنذار دوّت في القدس المحتلة ومناطق وسط "إسرائيل" والضفة الغربية.

تزامن هذا التطور مع العدوان الإسرائيلي على عدة مواقع إيرانية منذ فجر الجمعة، شمل العاصمة طهران ومدنًا أخرى بينها تبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، بالإضافة إلى لرستان، كرمانشاه، شيراز، خوزستان، همدان، وقم.

وعلى خلفية التصعيد، طالبت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" المواطنين بالبقاء قرب الملاجئ وتجنّب التجمّعات، في ظل مخاوف متصاعدة من ردّ إيراني محتمل، خاصة بعد ما نقلته القناة 15 العبرية عن رصد استعدادات لإطلاق 100 صاروخ باليستي من داخل إيران.