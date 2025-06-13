إيران تدعو إلى جلسةٍ طارئة في مجلس الأمن الدولي

دعت البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الغارات الإسرائيلية على إيران، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وقالت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، إنّ المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بعث رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها: "الكيان الإسرائيلي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، شنّ هجمات عسكرية منسّقة على منشآت نووية سلمية وبُنى تحتية مدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وحذّر إيرواني، من أن "هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل خطير".

وطالب، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، واتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية، محملاً الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصرفاته المخالفة للقانون الدولي.

واعتبر أن "الهجمات المنسقة الأخيرة تُعد إعلان حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمثل امتدادًا لسلوك الكيان الصهيوني غير القانوني والمزعزع للاستقرار في المنطقة. فهذا الكيان، الذي يُعد بلا شك أحد أكثر الأنظمة إرهابًا وخروجًا عن القانون في العالم، تجاوز كل الخطوط الحمراء، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح بمرور هذه الجرائم دون رد".

وأكدت البعثة الإيرانية، الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أن "إيران ستردّ على هذه الاعتداءات الجبانة وغير القانونية في الزمان والمكان المناسبَين، وبأسلوب حازم، متناسب ورادع.

وتابعت: "الدفاع عن وحدة الأرض والشعب والأمن القومي هو حقّ غير قابل للتفاوض، والكيان الإسرائيلي سيدفع ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في الحسابات".

وفجر اليوم، هاجم الطيران الحربي "الإسرائيلي"، مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، أدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء الإيرانيين.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، إنّ الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي.

وأفادت بأنّ انفجارات عنيفة هزَّت العاصمة الإيرانية طهران، فيما تحدثت وكالة نورنيوز الإيرانية عن سماع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة محلاتي شمالي شرقي العاصمة طهران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية تهاجم إيران الآن. وأشار الجيش الإيراني إلى أنّ القوات المسلحة والحرس الثوري يخوضان حاليا معارك في سماء البلاد سيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.

المصدر / وكالات