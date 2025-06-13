"إسرائيل" تغتال قائد الحرس الثوري وعددًا من "علماء الذرة" في هجومٍ على العاصمة الإيرانيَّة

هاجم الطيران الحربي "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، مواقع في العاصمة الإيرانية طهران، أدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء الإيرانيين.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، إنّ الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي.

وأفادت بأنّ انفجارات عنيفة هزَّت العاصمة الإيرانية طهران، فيما تحدثت وكالة نورنيوز الإيرانية عن سماع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة محلاتي شمالي شرقي العاصمة طهران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية تهاجم إيران الآن.

وأشار الجيش الإيراني إلى أنّ القوات المسلحة والحرس الثوري يخوضان حاليا معارك في سماء البلاد سيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه تم استهداف عديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.

ومن جهته، نقل موقع والا عن مصادر أمنية "إسرائيلية" احتمالا كبيرا بتصفية هيئة الأركان الإيرانية، ومن بينها رئيس الأركان وعلماء ذرة في الضربة الأولى.

في حين قال مصدر عسكري لإذاعة جيش الاحتلال، إن "إسرائيل" نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني".

ونقلت القناة الـ13 عن ضباط في الجيش الإسرائيلي أن "الضربة قد تكون حققت نتائج أفضل من المتوقع".

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الهجمات على إيران استهدفت قادة عسكريين ومقار عسكرية ومنشآت نووية وقواعد ومنصات صواريخ وعلماء.

وفي الإطار نفسه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الضربة "الإسرائيلية" استهدفت عديدا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.

وهؤلاء أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين تم الإعلان عن مقتلهم خلال الهجوم الإسرائيلي حتى الآن:

1- قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

2- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.





3- قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.

4- أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.

5- العالم النووي مهدي طهرانجي.

6- العالم النووي فريدون عباسي.

المصدر / وكالات