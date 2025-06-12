الإبادة في يومها الـ 615.. مجازر دامية ضدَّ المجوَّعين وغاراتٌ متواصلة على كافة مناطق غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 615 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,924 شهيدًا، 15,780 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 55,207 شهيدًا و 127,821 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.



وقال الدفاع المدني ـ شمال غزة، إننا "نعاني من صعوبة بالغة في تحديد مواقع القصف بسبب انقطاع الإرسال وتعذّر تواصل المواطنين معنا".

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أنّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم 21 شهيدًا، وأكثر من 294 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 245 شهيدًا وأكثر من 2,152 إصابة.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف للاحتلال على منطقة أبراج المقوسي شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 3 شهداء وأُصيب آخرون بجروح إثر قصف مسيّرة الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنَّ طيران الاحتلال غارة وسط حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما واصل الاحتلال عملية نسف منازل المواطنين شمال شرق مدينة غزة.

وتمكّنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثمان امرأة وطفلها في غارات جويّة على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قنابل ألقتها طائرات الاحتلال المسيّرة على مجموعة من الفلسطينيين في شارع جولس شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين