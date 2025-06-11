القسام تعلن تفاصيل قَنْصِ جنديّ إسرائيليّ في خان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن عملية قنص دقيقة استهدفت جنديًا إسرائيليًا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي بلاغ عسكري، أوضحت الكتائب، إن قناص من "القسام" استهدف جندي راجل بالقرب من آليات الجيش ببندقية "الغول" القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة ورصد مقاتلوا القسام هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء الجندي.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جنديين من جيش الاحتلال برصاص قناصة في جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة خانيونس.

وذكرت التقارير أن الجنديين تعرضا لإطلاق نار دقيق أثناء تواجدهما في منطقة العمليات، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، دون الكشف عن مدى خطورتها.

وفي أعقاب العملية، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت عدة مواقع في خانيونس، في محاولة للرد على عملية القنص.

وتأتي عمليات المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في الوقت الذي ينفذ فيه جيش الاحتلال عملية "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، وقد بدأ تنفيذها عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أسابيع تصعيدا ميدانيا عنيفا، في ظل توغل قوات الاحتلال في شمال وجنوب القطاع، حيث تدور مواجهات واشتباكات متواصلة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تؤكد تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.

وقد قُتل 8 جنود إسرائيليين خلال الأسبوع الأخير فقط في قطاع غزة، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبحسب رواية جيش الاحتلال فقد قتل 862 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 420 قتلوا بمعارك في قطاع غزة. وطبقا للمعطيات، فقد أصيب 5921 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2687 خلال المعارك البرية في القطاع الفلسطيني.