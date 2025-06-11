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"خرج من بين الرُّكام وزرع عبوةً من مسافة صفر"

بالفيديو منصات عبريَّة تسرِّب فيديو يوثِّق هجوم مقاوم بغزَّة على دبابة وتفجيرها

11 يونيو 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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منصات عبرَّية تسرِّب فيديو يوثِّق هجوم مقاوم بغزَّة على دبابة وتفجيرها

بثت حسابات عبرية، أمس الثلاثاء، مشاهد مثيرة، لمهاجمة مقاوم فلسطيني، بعبوة ناسفة دبابة للاحتلال، في إحدى مناطق توغل الجيش في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات، دبابة تتقدم في إحدى الطرق بغزة، وحولها ركام منازل مدمرة، وبصورة مفاجئة خرج مقاوم من بين ركام أحد البيوت، وقام بزرع عبوة ناسفة من مسافة صفر، في مؤخرة الدبابة وهي إحدى نقاط ضغف الميركافاة حيث بوابة دخول الجنود إليها.

واستغرق المقاوم ثواني معدودة، لزرع العبوة وتفعيلها والانسحاب بنجاح من المكان والعودة إلى موقعه، وبعد لحظات وقع انفجار كبير مباشر في الدبابة.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أسابيع تصعيدا ميدانيا عنيفا، في ظل توغل قوات الاحتلال في شمال وجنوب القطاع، حيث تدور مواجهات واشتباكات متواصلة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تؤكد تكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.

وقد قُتل 8 جنود إسرائيليين خلال الأسبوع الأخير فقط في قطاع غزة، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وبحسب رواية جيش الاحتلال فقد قتل 862 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 420 قتلوا بمعارك في قطاع غزة. وطبقا للمعطيات، فقد أصيب 5921 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2687 خلال المعارك البرية في القطاع الفلسطيني.
 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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