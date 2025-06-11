استشهاد القيادي في الجهاد الإسلامي رايق بشارات في طمون

اغتالت قوات الاحتلال الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، رايق بشارات، واعتقلت شابين جريحين، في بلدة طمون جنوب طوباس، مساء أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوة خاصة إسرائيلية أقدمت على اغتيال الأسير المحرر رايق بشارات في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي في الضفة الغربية.

وأفادت بأن القوَّة تسللت إلى البلدة وأطلقت النار بشكل مباشر على الشاب بشارات، قبل أن تقتحم قوات جيش الاحتلال المنطقة لتأمين انسحاب الوحدة المنفذة.

وأكدت المصادر استشهاد القيادي الجريح رايق بشارات في العملية، وهو من رموز المقاومة في طوباس، وأحد الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات داخل سجون الاحتلال، وواصل نضاله بعد الإفراج عنه رغم إصاباته السابقة.

ومن جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن ضابط إسعاف من طواقمها أصيب بشظايا رصاص حي أثناء توجهه لنقل إصابة في طمون.

والشهيد بشارات هو الثالث في غضون 24 ساعة بالضفة الغربية، وقد ارتقى بعد ساعات فقط من استشهاد الشقيقين نضال وخالد مهدي عميرة في البلدة القديمة لنابلس.

ويُشار أنه باستشهاد رايق بشارات والشقيقين نضال وخالد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 154 شهيدًا، بينهم 26 شهيدًا من محافظة طوباس، و28 شهيدًا من محافظة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات