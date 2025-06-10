فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: استهداف الاحتلال لطاقم الإسعاف في غزَّة جريمةُ حرب مركبة

"ديجل هاتوراه" يصوّت لحل "الكنيست": اضطهاد طلاب التوراة أخطر من إيران

بينهم أطفال ونساء ومحررون.. أكثر من 70 حالة اعتقال بالضفة الغربية

الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 613

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 10 يونيو 2025

مفاجأة سياسية: "الحريديم" عاجزون عن إسقاط اقتراح حل "الكنيست"

الاحتلال يرحّل نشطاء أسطول غزَّة ويحتجز نائبة أوروبية رفضت المغادرة

شهيدان في قصف الاحتلال منزلًا جنوبي لبنان

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 10 يونيو 2025

الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف موانئ الحديدة غرب اليمن

حماس: استهداف الاحتلال لطاقم الإسعاف في غزَّة جريمةُ حرب مركبة

10 يونيو 2025 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
...
حماس: استهداف الاحتلال لطاقم الإسعاف في غزَّة جريمةُ حرب مركبة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ استهداف العدو الصهيوني المجرم لطاقم الإسعاف مساء أمس في حيّ التفاح بمدينة غزة، والتي ارتقى فيها ثلاثة مسعفين وهم على رأس عملهم، هي جريمة حرب مركبة.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الجريمة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الصهيوني، الذي يُمعن في ارتكاب جرائم الحرب بحق شعبنا، بما في ذلك استهداف الطواقم الطبية والإسعافية، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت، أنّ استهداف من يسعف الضحايا يُمثّل مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام، ويكشف سعي الاحتلال لخنق كل أدوات النجاة والإنقاذ في غزة.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتهم في وقف جرائم الاحتلال، ومحاسبة قادته الفاشيين، وإنقاذ مصداقية المنظومة الدولية التي تتعرض لامتحان تاريخي أمام جرائم الإبادة واستهداف الاحتلال للطواقم الإنسانية في غزة أمام مرآى ومسمع العالم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #استشهاد مسعفين في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة