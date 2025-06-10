حماس: استهداف الاحتلال لطاقم الإسعاف في غزَّة جريمةُ حرب مركبة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ استهداف العدو الصهيوني المجرم لطاقم الإسعاف مساء أمس في حيّ التفاح بمدينة غزة، والتي ارتقى فيها ثلاثة مسعفين وهم على رأس عملهم، هي جريمة حرب مركبة.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الجريمة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الصهيوني، الذي يُمعن في ارتكاب جرائم الحرب بحق شعبنا، بما في ذلك استهداف الطواقم الطبية والإسعافية، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت، أنّ استهداف من يسعف الضحايا يُمثّل مستوى غير مسبوق من الوحشية والإجرام، ويكشف سعي الاحتلال لخنق كل أدوات النجاة والإنقاذ في غزة.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتهم في وقف جرائم الاحتلال، ومحاسبة قادته الفاشيين، وإنقاذ مصداقية المنظومة الدولية التي تتعرض لامتحان تاريخي أمام جرائم الإبادة واستهداف الاحتلال للطواقم الإنسانية في غزة أمام مرآى ومسمع العالم.



المصدر / فلسطين أون لاين