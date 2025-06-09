أبو زهري: من العار في جبين المجتمع الدَّوليِّ الصَّمت على هذه قرصنة الاحتلال سفينة "مادلين"

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. سامي أبو زهري، أنّ مهاجمة الاحتلال سفينة مادلين واعتقال المتضامنين مع غزَّة على متنها هي جريمة حرب.

وقال أبو زهري في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه "من العار في جبين المجتمع الدَّوليِّ الصَّمت على هذه القرصنة".

وشدد على أنّ الرَّدّ على الجريمة يجب أن يكون بإخراج سفن كسر الحصار من كلِّ دول العالم باتِّجاه غزَّة، وعدم الاستسلام للجريمة الصَّهيونيَّة.

وصباح اليوم، أعلن تحالف أسطول الحرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صعد على متن السفينة "مادلين" المتوجهة إلى غزة واختطف الناشطين على متنها.

وذكر التحالف أن الاتصالات قطعت مع السفينة بعد وصول زوارق الاحتلال التي كانت تحاصرها. وأشار إلى أنّ صفارات الإنذار انطلقت على متن سفينته مادلين المتجهة إلى قطاع غزة، مضيفًا أنه تم تجهيز سترات النجاة تحسبًا لاعتراض مسار السفينة.

وأوضح التحالف، أن ستة زوارق "إسرائيلية" تحيط بالسفينة مادلين وزورقان يقتربان منها، فيما ذكر جيش الاحتلال أنه يحاصر السفينة التي ترفض الامتثال للأوامر وتواصل الإبحار نحو غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن كوماندوز البحرية الإسرائيلية سيطر على السفينة، فيما أظهرت مقاطع مصورة لحظة اعتراض السفينة والسيطرة عليها من قبل قوات الاحتلال.

وأطلق "تحالف أسطول الحرية" سفينة "مادلين" من ميناء كاتانيا الإيطالي الأحد الماضي، وهي سفينة مدنية تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين دوليين، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا.

وتحمل "مادلين" على متنها إمدادات حيوية وعاجلة لسكان القطاع، تشمل حليب الأطفال، والدقيق، والأرز، والحفاضات، والفوط الصحية، ومعدات تحلية المياه، وأدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى عكازات وأطراف صناعية مخصصة للأطفال.

كما يرافق السفينة متطوعون من جنسيات مختلفة، من بينهم عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ.

المصدر / فلسطين أون لاين