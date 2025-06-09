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مجازر لا تتوقَّف واستهداف مباشر للمُجوَّعين.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

09 يونيو 2025 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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مجازر لا تتوقَّف واستهداف مباشر للمُجوَّعين.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 612 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، بأن حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 54,880 شهيدًا و 126,227 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 4,603 شهيدًا، 14,186 إصابة.

وحذرت وزارة الصحة من تفاقم أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية فيما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أفاد مستشفى العودة، صباح اليوم الاثنين، بوصول 28 مصابا جراء استهداف طيران الاحتلال لتجمعات من المواطنين بالقنابل والرصاص الحي، قرب ما يسمى نقطة توزيع "مساعدات" في محيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

وأمس الأحد، ارتقى 13 شهيدا وأُصيب آخرون، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه آلاف المواطنين الذين توجهوا إلى مركز توزيع المساعدات الأميركي غرب رفح.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى العودة، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف استهدف مجموعة موطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال وطيرانه المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما شن طيران الاحتلال عدة غارات استهدفت بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وشنَّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على منزل في محيط مسجد حمزة بجباليا النزلة شمال قطاع غزة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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