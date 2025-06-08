حرب الإبادة الجماعَّة على غزَّة في يومها الـ611.. مجازر دامية بحق النَّازحين والمجوّعين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 611 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,497 شهيدًا، 13,793 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,772 شهيدًا و 125,834 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م .

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

وأفادت وزارة الصحة بأن مستشفيات في قطاع غزة استقلبت منذ فجر أمس السبت، 91 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلة على مناطق عدة من قطاع غزة، بينهم 15 شخصا على الأقل في قصف على منزل بحي الصبرة في مدينة غزة وآخرون كانوا يبحثون عن الغذاء والماء قبل استشهادهم.

وأفاد مراسلونا، بأن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية مارس الماضي؛ وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

وذكر مصدر طبي بمستشفى العودة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع للمساعدات على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين وإصابة 70 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات أميركي غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف بمسيّرات إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين