فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئيس أركان جيش الاحتلال: يشدد على ضرورة تقصير أمد الحرب في غزة

صحة غزة: الاحتلال يعيق وصول الوقود للمشافي ما يهدد بتوقفها

حماس: تكثيف الاحتلال قصفه على المنازل إمعان في الإبادة

مركز معطى: 14 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 48 ساعة

الاحتلال ينذر عشرات آلاف المواطنين بالإخلاء من شمال قطاع غزة

أبو عبيدة: قوات العدو تحاصر مكان أسير إسرائيلي ولن يستعيده حيًا

صحة غزة: الوصول لمستشفى الأمل في خان يونس لم يعد ممكنًا

"الحريديم" يقدمون الحل بمحو الفلسطينيين وغالبية الإسرائيليين يؤيدون

الدفاع المدنى ينعى أحد منتسبيه شرقي غزة

الاحتلال يواصل عمليات هدم المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس﻿

رئيس أركان جيش الاحتلال: يشدد على ضرورة تقصير أمد الحرب في غزة

07 يونيو 2025 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
...

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قوله إن الحرب لن تكون بلا نهاية، وإنه سيعمل على تقصير مدتها، وذلك بعد تزايد خسائر جيش الاحتلال من الضباط والجنود في معارك قطاع غزة.

وكان زامير قد أجرى تقييما، ووافق على خطط المعركة في القيادة الجنوبية، وفق ما ذكر بيان للجيش، حيث أوضح البيان أن زامير اجتمع مع قائد القيادة الجنوبية، اللواء يانيف آسور، لتقييم القتال الدائر والموافقة على خطط العمليات لمواصلة القتال في القطاع.

وتأتي تصريحات زامير مع تصاعد خسائر جيش الاحتلال المتواصلة في معارك قطاع غزة، حيث قُتل له 4 جنود وأُصيب 17 آخرون -بعضهم بجروح خطيرة- خلال المعارك المتواصلة في قطاع غزة.

في المقابل توعّد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، الثلاثاء الماضي، بمواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها، مكررا تعهّده بـ"هزيمة حركة (المقاومة الإسلامية) حماس"، وتحرير جميع الأسرى الإسرائيليين، وضمان "ألا تشكّل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات من إعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين، إثر استهداف مركبة عسكرية من طراز "هامر" بعبوة ناسفة شمال قطاع غزة، وتحديدا في بلدة جباليا.

المصدر / الجزيرة نت
تويتر تويتر
#جرائم حرب #الجيش الإسرائيلي #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة