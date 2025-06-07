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مركز معطى: 14 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 48 ساعة

07 يونيو 2025 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 14 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية المحتلة، خلال 48 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في احصائية يوم السبت، أن أبرز هذه العمليات اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة والتصدي للمستوطنين، أدت لإصابتين في صفوف الاحتلال.

وأشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، فجر خلالها المقاومون عبوة ناسفة.

وتصدى الشبان الثائر للمستوطنين في الاغوار الشمالية لمدينة طوباس، مما أدى إلى أصابة اثنين من المستوطنين.

وحسب المركز، رشق الشبان مركبات المستوطنين بالحجارة قرب قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، ما أدى إلى تضررها.

وألقوا مفرقعات نارية تجاه قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة عرّابة جنوب غرب جنين.

وفي السياق، اندلعت مواجهات في عدة مناطق برام الله وجنين وقلقيلية وطوباس وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الضفة الغربية

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