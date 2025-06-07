"أكثر من 30 شهيدًا".. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي الصبرة

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت، مجزرة دامية في قصفه منزلًا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة آخرين.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إنّ عدد الشهداء قد يتجاوز 30 شهيدًا في حصيلة أولية مرشّحة للارتفاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 50 جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو شريعة في حي الصبرة.

وأشار بصل إلى أنّ المشهد في موقع القصف قاسٍ جدًا ويُعبّر عن حجم الكارثة، مؤكدًا أنّ ما حدث في حي الصبرة يُعد مجزرة متكاملة الأركان.

وأوضح أن الاحتلال استهدف المنزل بصاروخين، لافتًا إلى أن طواقم الدفاع المدني تبذل ما بوسعها لممارسة مهامها إلا أن هناك حاجة ماسّة إلى معدات.

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بحق فلسطيني قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة التي ترتكب بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين