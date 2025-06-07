الأونروا: منع الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين إلى غزَّة "حظر على نقل الحقيقة"

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن منع سلطات الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب هو "حظر على نقل الحقيقة".

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس"، أمس الجمعة، بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهرًا.

واعتبر لازاريني أن منع سلطات الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة منذ بدء الحرب "أمر غير مسبوق في أي صراع آخر في التاريخ الحديث".

وشدد على أن هذه الممارسات ما هي إلا "حظر على نقل الحقائق" من القطاع الفلسطيني.

ولفت في منشوره إلى أن ما تمارسه تل أبيب مع الصحفيين ولاسيما الدوليين يعد "الوصفة المثالية لتأجيج التضليل الإعلامي، وتعميق الاستقطاب، وتغييب الإنسانية".

وطالب لازاريني بـ"رفع الحظر" المفروض على وسائل الإعلام الدولية في قطاع غزة، والسماح للصحفيين الدوليين بالعمل والتغطية الصحفية بشكل مستقل من القطاع، ودعم زملائهم الفلسطينيين الذين يواصلون القيام بـ"عملهم البطولي دافعين ثمنًا باهظًا".

وأمس الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 226 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالبهم بضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / وكالات