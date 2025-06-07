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الصحة: مستشفى الأمل في خانيونس خارج نطاق الوصول بسبب إخلاءات الاحتلال

07 يونيو 2025 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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الصحة: مستشفى الأمل في خانيونس خارج نطاق الوصول بسبب إخلاءات الاحتلال

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خان يونس بات من المتعذّر الوصول إليه، بعد أن صنّف الاحتلال المنطقة المحيطة به كـ "منطقة قتال خطيرة"، وفرض إخلاءً قسريًا للسكان من محيطه.

وقالت الصحة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن المستشفى لا يزال يضم عددًا من المرضى والطواقم الطبية الذين يواجهون مخاطر جدية في ظل الحصار والظروف الأمنية بالغة التعقيد.

ودعت وزارة الصحة جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للمستشفيات والمرافق الصحية، وضمان فتح ممر آمن يتيح للمرضى والمصابين الوصول إلى المستشفى، وتزويده بالإمدادات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الرعاية الصحية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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