"هآرتس" تكشف: أذربيجان وعدت "إسرائيل" سرًا بمواصلة تزويدها بالنفط

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الجمعة، أن أذربيجان وعدت الاحتلال سرًّا بمواصلة تزويدها بالنفط رغم إعلان رسمي عن وقف التصدير، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط التركي، في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة لتدفق النفط نحو الأراضي المحتلة عبر الأراضي التركية.

وقالت "هآرتس"، إنَّ القرار الأذربيجاني جاء تحت ضغط تركي بسبب تصاعد الاحتجاجات المناهضة لـ "إسرائيل" في إسطنبول، و مظاهرات غاضبة تشهدها المدن التركية أمام مكاتب شركة النفط الأذرية الحكومية "سوكار" احتجاجًا على استمرار تصدير النفط لـ"إسرائيل"

وأضافت، أنه "رغم ذلك، التصدير سيستمر فعليًا عبر شركات وساطة دولية وعبر خط باكو–تبليسي–جيهان الذي يمر بالكامل داخل الأراضي التركية".

ومن جهته، اعترف مستشار الرئيس الأذربيجاني بأن أذربيجان استضافت أكثر من 3 جولات محادثات بين "إسرائيل" وتركيا لتخفيف التوتر بينهما.

وأشار مسؤولون أذربيجيون إلى أنّ التصدير يتم عبر وسطاء لتجنب إعلان الوجهة الحقيقية، ويُسجَّل في الوثائق أن النفط متجه إلى ميناء في إيطاليا.

وأكدت صحيفة "هآرتس" نقلًا عن مسؤولين أذربيجانيين، أنّ بلادهم تحاول الحفاظ على مصالحها مع "إسرائيل" دون خسارة علاقتها الاستراتيجية مع تركيا

وبدوره، أفاد "إلهام شبان"، رئيس مركز "كاسبيان باريِل" الأذري لأبحاث النفط، بأن أذربيجان تُصدّر سنويًا نحو 3 ملايين طن من النفط إلى الاحتلال، أي ما يعادل 15% من إجمالي صادراتها النفطية، وهي نسبة قريبة من واردات "إسرائيل" من كازاخستان.

كما أوضح أن جزءًا من النفط الكازاخي والتركماني أيضًا يُنقل عبر خط جيهان التركي، وهو ما يجعل أكثر من نصف واردات "إسرائيل" النفطية تأتي من دول ناطقة بالتركية، مرورًا عبر الأراضي التركية وبحر مرمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات