مراكز "المساعدات الإنسانيَّة" بغزَّة تتحوَّل إلى مصايد موت.. 110 شهداء خلال أيَّام

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مجزرة جديدة بحق المدنيين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8 مدنيين مجوّعين وإصابة 61 آخرين بجراح برصاص قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية، قرب أحد مراكز توزيع "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية".

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذه المراكز المشبوهة، التي تُقام في مناطق حمراء مفتوحة ومكشوفة وتخضع لسيطرة جيش الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية، تحولت إلى مصائد موت جماعي تستدرج إليها الجموع الجائعة، ثم تُطلق عليهم النار عمداً، ما يعد جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأشار إلى أن حصيلة الضحايا الإجمالية لهذه المراكز ارتفعت حتى الآن إلى 110 شهداء، و583 مصاباً، و9 مفقودين منذ بدء تشغيلها يوم 27 مايو 2025.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن استمرار هذه المجازر الوحشية يدعو إلى إدانتنا بأشد العبارات لهذه الجرائم المتكررة، وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استخدام الغذاء كأداة للقتل الجماعي تحت غطاء زائف يسمونه "المساعدات الإنسانية".

وأكد المكتب الإعلامي ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية موقفاً حاسماً وفورياً لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر الرسمية لإيصال المساعدات عبر مؤسسات أممية محايدة، ووقف هذا النموذج الإجرامي الذي يمارسه الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية علناً.

كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت المريب الذي يشجع على المزيد من سفك الدماء.

وأوضح المكتب الإعلامي رفضه الكامل لما يسمى بالمناطق العازلة أو الممرات الإنسانية التي يقيمها الاحتلال، محذراً من أنها أدوات لتجميع المدنيين في نقاط قتل مكشوفة.

المصدر / فلسطين أون لاين