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80 ألفًا يؤدُّون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

06 يونيو 2025 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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80 ألفًا يؤدُّون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

أدى نحو 80 ألف مصلٍ، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.

وتوافد المصلون من مختلف المناطق، وسط أجواء روحانية مهيبة عمّتها التكبيرات، في مشهد يؤكد تمسك الفلسطينيين بمقدساتهم وحقهم في أداء الشعائر الدينية بحرية.

وشهدت مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى تعزيزات عسكرية للاحتلال، شملت نصب الحواجز والتدقيق في هويات المصلين، ومنع دخول العديد منهم، في محاولة لتقليص أعداد الوافدين إلى المسجد الأقصى.

وبحسب المعطيات المقدسية، فقد شهد المسجد الأقصى خلال شهر مايو/أيار الماضي اقتحام 6728 مستوطنًا، في أعلى حصيلة منذ بداية العام الجاري.

وسُجلت أخطر هذه الانتهاكات في 12 مايو، عندما اقتحم مستوطنون المسجد من جهة “باب الغوانمة”، وأدخلوا معهم قربانًا حيوانيًا في محاولة لذبحه داخل باحات المسجد، في سابقة خطيرة لم تحدث منذ احتلال القدس عام 1967.

وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد.

وأكدت الدعوات على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا، في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صلاة عيد الأضحى  #طوفان الأقصى

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