بسبب حرب "الإبادة المتواصلة".. رئيس تشيلي يتعهَّد بزيادة الضغط على "إسرائيل"

تعهَّد رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، بأنه سيعمل على تكثيف الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، بسبب حربه العدوانية المستمرة في قطاع غزة.

وقال "بوريتش" في خطاب أمام الكونغرس بمدينة فالباريسو الساحلية، إنه سيقدّم مشروع قانون لحظر الواردات من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.

كما أعلن عزمه دعم الجهود التي تبذلها إسبانيا لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".

وشدد بوريتش على أن هذه الخطوات موجهة ضد الحكومة الإسرائيلية وليس ضد المواطنين الإسرائيليين، ودان في الوقت نفسه حركة حماس ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

