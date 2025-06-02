مدير الإسعاف في شمال غزة: مراكز المُساعدات في القطاع أصبحت مصائد موت لأبناء شعبنا

قال مدير الإسعاف في شمال غزة فارس عفانة، إنّ 35 شهيدًا ارتقوا بنيران الاحتلال قرب مراكز "المساعدات الأمريكي" في رفح خلال 24 ساعة.

وأوضح عفانة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنّ قوات الاحتلال لا تزال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى بعض المصابين، مؤكدً أنّ مراكز المساعدات في القطاع أصبحت مصائد موت لأبناء شعبنا.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بالتدمير الممنهج ما أدى لانهيارها.

وأمس الأحد، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة عناصر من شركة أمنية أمريكية، مجزرة مروعة صباح اليوم في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية بمحافظة رفح ومحور نتساريم.

وأكد شهود عيان أن مرتزقة يرتدون زيًا أمنيًا تابعًا للشركة الأمريكية المكلفة بتأمين المساعدات، شاركوا إلى جانب جنود الاحتلال في إطلاق النار، ما يكشف عن تورط مباشر للولايات المتحدة في الجريمة، ليس فقط عبر الدعم السياسي والعسكري، بل من خلال شركائها على الأرض.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في “تقديم المساعدات”، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى وارتفع بذلك عدد ضحايا مجازر الاحتلال في مواقع توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" خلال أقل من أسبوع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً، معظمهم من الجوعى والنازحين الذين دفعتهم الحاجة للبحث عن رغيف الخبز وسط الجحيم.

المصدر / فلسطين أون لاين