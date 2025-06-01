هذا ما عرض علينا... قياديُّ بحماس يكشف تفاصيل ما جرى في اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود مرداوي، أن الحركة توصّلت، بعد أسابيع من التفاوض الجاد مع الموفد الأميركي، إلى صيغة ورقة مقبولة تتماشى مع الحد الأدنى من الأهداف الوطنية ومتطلبات حماية الشعب الفلسطيني، وأن الوسيط الأميركي وافق على عرضها على الجانب الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال رفضها وطلب عرضها كمقترح نهائي غير قابل للنقاش.

وأوضح مرداوي، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الورقة المعروضة احتوت على "ثغرات كارثية" تتجاوز سلبيات المقترحات الإسرائيلية السابقة، وبيّن أبرز تلك الثغرات:

لم تضمن انسحابًا حقيقيًا من المناطق.

لم تتضمن وقفًا شاملًا للحرب في أي مرحلة من المراحل.

لم تضمن تدفقًا مستدامًا للمساعدات الإنسانية.

لم تتضمن أي ضمان لتنفيذ الالتزامات بعد اليوم السابع، وهو الموعد الذي يفترض أن يتم فيه تسليم الأسرى الإسرائيليين، إذ تُبقي ما بعد ذلك مرهونًا بالتقديرات والنوايا الإسرائيلية.

وأضاف مرداوي: "بمعنى أوضح: خذوا ما لدينا، وسنرى لاحقًا إن كنا سننفذ التزاماتنا".

ورغم ذلك، أشار إلى أن موقف حماس جاء إيجابيًا، حيث تم الرد بالموافقة المبدئية على الورقة، لكن مع رفض أن تُستخدم التفاهمات كشرعية لاستمرار الإبادة والتجويع أو بوابة للاحتيال السياسي والأمني.

وطالبت الحركة بتعديل الفقرات التي لا تضمن وقف القتل، ولا تفتح الطريق أمام الإغاثة المستدامة وعودة النازحين، ولا تفرض على الاحتلال التزامات واضحة بالانسحاب ووقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه التعديلات "مطابقة تمامًا لما تم الاتفاق عليه حرفيًا مع الوسيط الأميركي خلال الأسابيع الماضية".

وبيّن مرداوي أن الموقف الأميركي جاء مخيّبًا للآمال، إذ وصف رد الحركة، بأنه "خطوة إلى الوراء" وغير مقبول، رغم علمهم أنه يستند بدقة إلى ما تم الاتفاق عليه معهم.

وأكد مرداوي أن حركة حماس ليست الطرف الذي يُفشل جهود التهدئة أو يراوغ، بل قدمت موافقة مسؤولة وعدّلت فقط ما يحمي الشعب الفلسطيني من الإبادة.

وخاطب العالم والأطراف المعنية بالقول:"نطالب بوقف العدوان، وتأمين المساعدات، وعودة النازحين، وحرية الأسرى. ما نطلبه ليس شروطًا سياسية، بل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية".

وختم مرداوي تصريحه بالتأكيد على أن حماس ستواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وينهي الحرب وعمليات التجويع والإبادة.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن الحركة وافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى، مشيرًا إلى أن "الخلاف قد يكون في توقيت الإفراج".

وأكد النونو في تصريح للتلفزيون العربي، أن "رد الحركة اعتبر مقترح ويتكوف أساسًا صالحًا للتفاوض، قد يؤدي إلى اتفاق"، مضيفًا: "راعينا إمكانية وضع بنود في الاتفاق قابلة للتطبيق".

وشدد النونو على أن "الحركة تسعى إلى تقوية اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في جولة جديدة من التفاوض"، مؤكدًا في الوقت ذاته "الإصرار على موضوع الضمانات في اتفاق وقف إطلاق النار".

وأعلنت "حماس"، أمس السبت، تسليم ردها على مقترح "ويتكوف" للوسطاء بما يحقق "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".

عقب ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي رفضه لرد حركة حماس، وقال إنه "غير مقبول بتاتًا". وقال ويتكوف: "تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة، وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا".

المصدر / فلسطين أون لاين