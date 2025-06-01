شلال دمٍ لا يتوقَّف وتفاقمٌ في جريمة التَّجويع.. "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 604

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، وتصاعد حرب التَّجويع لليوم الـ 604 على التوالي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,381 شهيدًا و 124,054 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م . وذكرت وزارة الصحة أن الفترة الممتدة من منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت لوحدها 4,058 شهيدًا و11,729 إصابة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث استشهد 30 فلسطينيا وأصيب 120 في إطلاق نار على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح جنوبي القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية محيط منطقة الـ17 والتوام شمال غرب غزة، ومحيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الدكتور حمدي النجار والد الأطفال الـ9 الذين استشهدوا بقصف منزلهم في خان يونس قبل أيام.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية استهدفت المنطقة الشمالية الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب 3 مواطنين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لمنزل في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين