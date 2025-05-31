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الصِّحَّة تُناشد الجهات المعنية لتوفير المولدات الكهربائية لمستشفيات غزَّة

31 مايو 2025 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة تُناشد الجهات المعنية لتوفير المولدات الكهربائية لمستشفيات غزَّة

قالت وزارة الصحة في غزة، إنّ الاحتلال دمر عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع، كان آخرها قصف وحرق 3 مولدات كهربائية بقدرات عالية.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم السبت، إلى أنّ الفرق الفنية في المستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة ومستنزفه لتعزيز إمدادات الكهرباء للأقسام الحيوية.

وأوضحت، أنّ ما تبقى من مولدات تعمل في المستشفيات منذ أكثر من عام ونصف يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار وعدد منها مهددة بالخروج عن الخدمة.

ولفتت إلى أنّ أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن لها أن تستمر بالعمل دون كهرباء.

وناشدت الصحة كافة المؤسسات والجهات المعنية بالعمل العاجل على توفير المولدات الكهربائية بالقدرات المطلوبة، وكذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف مستشفيات غزة

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