بقيادة "سموتريتش".. الاحتلال يقتحم موقع "ترسلة" قرب جبع جنوب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين، يتقدمهم وزير المالية الإسرائيلية المتطرف سموتريتش.

وأفادت مصادر صحفية، بأن عدداً كبيراً من آليات الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" مصحوبة بطائرتي هليكوبتر، والتي هبطت في منطقة سهل بلدة عجة قرب الموقع.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل بلدة عجة قرب جبع وأعاقت حركة المركبات وفتشتها.

ويشار إلى أن موقع "ترسلة" الذي كان مقام عندها مستوطنة "سانور"، قد أخليت عام 2005، بالإضافة إلى مستعمرات "حومش" و"جانيم" و"كادي"م ومعسكر " دوتان- عرابة".

وأمس الخميس، أعلن وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش، عبر حسابه على منصة "إكس"، "اتخذنا قرارًا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعًا استيطانيًا جديدًا في الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان في شمال الضفة وتعزيز المحور الشرقي لـ"إسرائيل".

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

وصعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات