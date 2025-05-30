ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجبٌ أخلاقي ومطلبٌ سياسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي"، مشيرًا إلى ما وصفها بـ"بعض الشروط" من أجل القيام بذلك.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة، أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "إن لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة" في غزة.

ورأى أن على الاتحاد الأوروبي "تطبيق تنظيماته"، أي "وضع حد لآليات تفترض احترام حقوق الإنسان، وهي ليست الحال اليوم، وفرض عقوبات"، في إشارة إلى اتفاق الشراكة بين الدول الـ27 و"إسرائيل" والذي يعتزم التكتل مراجعته.

وتابع "إذًا نعم، علينا تشديد موقفنا لأن هذه ضرورة اليوم"، مستدركاً بقوله "لكن لا يزال لدي أمل في أن حكومة إسرائيل ستلين موقفها، وسيكون هناك أخيرا استجابة إنسانية".

والخميس، وصل ماكرون إلى سنغافورة في المحطة الأخيرة من جولته في جنوب شرق آسيا التي قادته أيضًا إلى فيتنام وإندونيسيا، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وقبل أيام، هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" إذا لم توقف حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال القادة في بيانهم: "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات".

وأضافوا "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق".

ونص البيان على أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سوف نتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك".

وأثارت تلك التصريحات غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ هاجم الرئيس الفرنسي، قائلا إن إقامة دولة فلسطينية "في قلب وطننا"، على حد تعبيره، أمر مرفوض، لأنها "لا تطمح إلا إلى تدميرنا".

المصدر / فلسطين أون لاين