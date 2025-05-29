هدنة ترضي نتنياهو.. مراقبون يحذرون من فخ مقترح "ويتكوف"

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت مصادر إعلامية عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بموافقته على مقترح "ويتكوف" الجديد بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة، في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تسلمت المقترح من الوسطاء وتقوم بدراسته بمسؤولية، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى وقف دائم للعدوان.

ورأى مراقبون ومحللون سياسيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، رصدتها "فلسطين أون لاين"، أن قبول الاحتلال بهذا المقترح يعود إلى كونه لا يُلزمه بإنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بل يتيح له استئناف العمليات العسكرية في أي وقت.

كما أن صيغة المقترح تبقي على السيطرة الإسرائيلية في إدخال المساعدات الإنسانية، دون تقديم أي رؤية واضحة لإعادة الإعمار أو توفير الحاجات الأساسية لسكان القطاع المنكوبين.

وبينما يحاول الاحتلال تسويق المقترح كخطوة نحو التهدئة، يرى محللون أنه مجرّد صفقة تبادل أسرى في جوهرها، دون أي التزام حقيقي بوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب، ما يجعله في نظر العديد من المراقبين "هدنة هشة" لا تتجاوز كونها استراحة مؤقتة في حرب الإبادة المستمرة.

كما أن المقترح، بحسب تقييمات استخباراتية إسرائيلية، لا يتضمن ضمانات أمريكية ملزمة بتمديد الهدنة في حال فشل المفاوضات، وهو ما يُرجّح – وفق المصادر العبرية – أن تقابله "حماس" بالرفض، نظراً لغياب الضمانات الفعلية وتجاهل المتطلبات الإنسانية.

في الإطار، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي، أنه خلافا لما نُشر فإن مقترح ويتكوف الذي طُرح في الأيام الأخيرة لا يتضمن تحديدًا لخط انتشار قوات الجيش، ولا لكيفية توزيع المساعدات خلال وقف إطلاق النار.

كما وأشار موقع والا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إلى أن المقترح الجديد لا يتضمن ضمانة أميركية واضحة بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولا يضمن أنه إذا استمرت المفاوضات لأكثر من 60 يوما، فإن وقف إطلاق النار سوف يستمر، مرجحًا رفض حركة حماس المقترح.

وقد نقلت القناة 15 العبرية، عن مصادر مطلعة أن حماس تشعر بأن الإدارة الأميركية "خدعتها" وصاغت مقترحا مواليا لإسرائيل لا يضمن إنهاء الحرب.

وأضافت أن المقترح يضمن أن يكون جميع الأسرى في إسرائيل خلال أسبوع، وهو تبني كامل للشروط الإسرائيلية، بحسب القناة الإسرائيلية.